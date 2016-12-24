В Мордовии строится мусоросортировочный комплекс

К 2030 году в России должна быть обеспечена 100% сортировка мусора, а также в два раза снижены объемы отходов, направляемых на полигоны. В Мордовии в этом направление работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

В Лямбирском районе ведется строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов и линии производства альтернативного топлива. Это будет современный, экологически безопасный объект. Его мощность составит 180 тысяч тонн ТКО в год. Мощность линии производства альтернативного топлива – более 57 тысяч тонн в год. Срок эксплуатации – не менее 25 лет.

Проектом предусмотрено наличие санитарно-защитной зоны. В состав технологического оборудования комплекса войдет автоматический «раскрыватель пакетов», который позволит создавать равномерный поток твердых коммунальных отходов, поступающих на линию сортировки. В кабинах предварительной сортировки будут отбираться картонные коробки, полиэтилен, стекло по цветам и различный крупный мусор. Затем сепаратор барабанного типа разделит отходы в зависимости от размеров, что позволит отделить органические отходы от общего потока.

Отделение отходов с содержанием металлов, как черных, так и цветных, будет производиться в автоматическом режиме с применением магнитных и вихретоковых сепараторов.

Средства автоматизации процессов сортировки будут представлены различными типами высокотехнологического оборудования ведущих производителей. Оптический сепаратор опознает входящий поток отходов по составу (например, пластик – не пластик) с помощью спектрального анализа. Воздушный сепаратор распределит мусор на две фракции (легкая и тяжелая) с помощью направленного потока воздуха. Баллистический - разделит на плоскую и объемную фракцию.

На строительство комплекса из федерального бюджета выделен 1 млрд 210 млн рублей. Стоит отметить, что Мордовия стала одним из четырех регионов страны, получивших специальный грант Правительства РФ на реализацию проекта.

И это будет не единственный в Мордовии объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации Межмуниципального полигона № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО и Мусоросортировочной станции № 1 в Краснослободском районе.

Проектно-сметная документация Мусоросортировочной станции № 2 в Зубово-Полянском районе проходит стадию согласования с заказчиком.