В Саранске нелегальных мигрантов на стройках вычисляли с помощью квадрокоптеров

В МВД по РМ в ходе брифинга подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Как отметил начальник управления по вопросам миграции МВД по РМ Борис Мандрус, за четыре дня проведения мероприятия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах различной формы собственности осуществлено более 350 проверок, выявлено 59 административных правонарушений в сфере миграции, пять – в сфере безопасности дорожного движения. В рамках операции наложено административных штрафов на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из региональных Управлений УФСБ и Росгвардии провели проверки на оптовых базах, территориях городских рынков, в студенческих общежитиях, по адресам компактного проживания иностранных граждан. Фактов нарушений миграционного законодательства не установлено.

Также организаторами мероприятия с применением беспилотной авиационной системы проведены проверки нескольких строительных объектов в Саранске. На одном из них были выявлены пять граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли трудовую деятельность по профессии, не указанной в патенте. За это на них составили административные протоколы.

В целом, в ходе первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» на территории Мордовии в сети правоохранителей угодили восемь иностранных граждан, незаконно находящихся в Российской Федерации. В отношении пяти из них судами вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и назначены штрафы с выдворением за пределы нашей страны.

На основании решений ФСИН России о нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, принято и исполнено шесть решений о депортации.

По словам Бориса Мандруса, за время проведения мероприятия в отношении 17 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда в Россию. Зарегистрировано два материала доследственных проверок по признакам составов преступлений в сфере миграции. Возбуждено одно уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.