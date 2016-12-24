Школьники из Мордовии стали призерами Интеллектуальной олимпиады ПФО

Подведены итоги Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. В число призеров вошли ребята из нашей республики.



I место в номинации «Робототехника» завоевали Андрей Бодров и Илья Кисаров из Рузаевского района. Участникам необходимо было собрать робота из конструктора и запрограммировать его на выполнение задания.



II место в номинации «Программирование БПЛА» заняли Артём Глазков и Никита Афонин, Зубово-Полянский район. «Программирование беспилотных летательных аппаратов» - новое направление, участникам предлагалось пройти на дронах трассу с препятствиями и запрограммировать аппараты для успешного полета.



«Поздравляю наших школьников с наградами Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа», - обратился к подросткам Глава региона Артём Здунов.



Напомним, Мордовию на окружном этапе в Перми представляли 13 победителей региональных отборочных туров - ученики центра образования «Тавла», саранского лицея № 43, рузаевского центра дополнительного образования «ЮНИТЭР», зубово-полянской школы «Ударная».



Общественный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Олимпиада организована в целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся округа, привлечения их к научно-инновационным формам деятельности, выявления будущих специалистов в науке, цифровой экономике, инженерии.