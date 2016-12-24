В УФСИН по РМ прошли обучение 20 инструкторов-кинологов

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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
В Межрегиональном учебном центре Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия состоялся очередной выпуск слушателей.
20 инструкторов-кинологов из 8 территориальных органов ФСИН России в полном объеме освоили программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки по профессии «Проводник (вожатый) служебных собак».
В течение 3 месяцев преподаватели цикла кинологической службы обучали инструкторов-кинологов и их служебных собак общему и специальному курсам дрессировки.
По окончании квалификационного экзамена на плацу учебного центра было проведено торжественное построение, слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда».
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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