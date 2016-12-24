В Мордовии по итогам ярмарки вакансий решили трудоустроиться 218 человек

11-12 апреля в Саранске состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало около 1000 соискателей региона.

На базе Центра развития креативных индустрий было представлено сразу 3 тематические площадки. В секторе «Ярмарка трудоустройства» более 60 крупных производственных компаний сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства и других заявили более 2000 вакантных рабочих мест. Соискатели узнали о вакансиях «из первых уст», побеседовали с лучшими работодателями республики. Также специалисты кадрового центра провели для них профориентационное тестирование, продемонстрировали как грамотно составлять успешное резюме, рассказывать о своих сильных сторонах и безошибочно проходить сложные собеседования.

«Для посетителей ярмарки она стала своеобразным путешествием в мир профессий. О множестве профессий с удовольствием рассказывали специалисты кадровых служб ведущих организаций и предприятий Мордовии. А еще об уровне заработной платы, социальных гарантиях и организации обучения для новых сотрудников», - отметил представитель центра занятости.

Из 1000 посетителей прошли эксперсс-собеседования и решили трудоустроиться 218 человек.

Профориентационная площадка «Мой выбор» удивила своими разнообразными активностями. 100 соискателей посетили VR-экскурсию по предприятию кабельной отрасли, во время которой с помощью компьютерных технологий они погрузились в производство и ознакомились изнутри с профессиями кабельной промышленности.

Более 100 участников мероприятия прошли QR-собеседование, в соответствии с бизнес-ситуацией «Выбор профессии в условиях дефицита кадров».

Также в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялось заседание круглого стола, где обсуждались новые подходы работы по взаимодействию с работодателями.

Участниками ярмарки вакансий стали не только взрослые люди и студенты-выпускники, но и волонтеры - активисты Республиканского молодежного центра. Они помогали с проведением мероприятия.

Напомним, федеральный этап ярмарки вакансий состоится 28 июня.