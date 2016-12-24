В Рузаевке запустят новое производство кормов для домашних животных

При поддержке Минэкономики Мордовии на территории Рузаевского района реализуется инвестиционный проект ООО «Добрый хозяин – Рузаевка», предусматривающий строительство завода по производству влажных кормов для домашних животных. Проект был рассмотрен на заседании Комиссии по инвестиционным конкурсам при Минэкономики РМ и включен в реестр резидентов территории опережающего развития «Рузаевка».



На реализацию проекта будет направлено свыше 3,6 млрд рублей инвестиций, на производстве создадут более 180 новых рабочих мест. Новый высокотехнологичный завод рассчитан на выпуск влажных кормов для домашних животных мощностью 36 тысяч тонн в год.



В Минэкономики РМ отмечают, что присвоение статуса резидента ТОР «Рузаевка» дает инвестору право на получение налоговых льгот на период реализации инвестиционного проекта в виде снижения ставки налога на прибыль до 5% и освобождения от налога на имущество и землю. При этом, объем инвестиций в проект должен составлять не менее 2,5 млн рублей, а количество рабочих мест – не менее 10.



Дополнительную информацию о мерах поддержки инвестиционной деятельности можно получить в отделе инвестиционной политики Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия по телефонам - 39-15-70, 39-15-73.