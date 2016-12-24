В Мордовии развод супружеской пары «обескровил» сельскохозяйственное предприятие

По информации Службы судебных приставов Мордовии, в ведомство ежегодно поступает большое количество исполнительных документов по разделу имущества бывших супругов. В некоторых случаях дела проходят мирно и без скандалов, но бывают исключения.

В 2023 году супружеская пара из Мордовии решила развестись и начала делить совместно нажитое имущество. Глава семейства - владелец сельскохозяйственного бизнеса в одном из районов республики. В хозяйстве числилось несколько единиц техники, более того продажа зерновой продукции приносила неплохой доход.

Бывшая супруга предъявила свои права на половину бизнеса и имущества. Так, судебными приставами было возбуждено первое исполнительное производство по данному делу.

Как отмечают в УФССП по РМ, в результате мужчина выплатил своей бывшей жене в общей сложности около 3,5 млн.рублей. Для этого предприниматель был вынужден продать часть сельскохозяйственной техники — КАМАЗ, трактор «Беларус» и рабочий легковой автомобиль.

В период оформления сделки по продаже техники, деньги на счет бывшей супруги не поступали, и она обратилась в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебные приставы возбудили второе исполнительное производство. Решение суда было в пользу женщины, и предприниматедлю пришлось дополнительно выплатить около 350 тысяч рублей.

В марте 2024 года предприниматель закрыл все финансовые обязательства перед судом и своей бывшей супругой. Судебные приставы республики выполнили работу в полном объеме, направленную на исполнение судебных решений.