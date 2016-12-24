В Мордовии развод супружеской пары «обескровил» сельскохозяйственное предприятие

«Будьте человечнее и внимательнее к запросам горожан»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
По информации Службы судебных приставов Мордовии, в ведомство ежегодно поступает большое количество исполнительных документов по разделу имущества бывших супругов. В некоторых случаях дела проходят мирно и без скандалов, но бывают исключения.
В 2023 году супружеская пара из Мордовии решила развестись и начала делить совместно нажитое имущество. Глава семейства - владелец сельскохозяйственного бизнеса в одном из районов республики. В хозяйстве числилось несколько единиц техники, более того продажа зерновой продукции приносила неплохой доход.
Бывшая супруга предъявила свои права на половину бизнеса и имущества. Так, судебными приставами было возбуждено первое исполнительное производство по данному делу.
Как отмечают в УФССП по РМ, в результате мужчина выплатил своей бывшей жене в общей сложности около 3,5 млн.рублей. Для этого предприниматель был вынужден продать часть сельскохозяйственной техники — КАМАЗ, трактор «Беларус» и рабочий легковой автомобиль.
В период оформления сделки по продаже техники, деньги на счет бывшей супруги не поступали, и она обратилась в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебные приставы возбудили второе исполнительное производство. Решение суда было в пользу женщины, и предприниматедлю пришлось дополнительно выплатить около 350 тысяч рублей.
В марте 2024 года предприниматель закрыл все финансовые обязательства перед судом и своей бывшей супругой. Судебные приставы республики выполнили работу в полном объеме, направленную на исполнение судебных решений.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России