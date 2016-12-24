В Мордовии может появится филиал Сибирского гастрономического ВУЗа

Делегация из Мордовии, которая находится с рабочим визитом в Красноярске, посетила Корпорацию Развития Енисейской Сибири. Заместитель генерального директора Наталья Абрамова провела экскурсию и ознакомила с деятельностью организации.

Корпорация развития Енисейской Сибири - специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае. Функционал включает реализацию Комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» – это механизм пространственного развития Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В настоящее время КИП включает 40 инвестиционных проектов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 3,1 трлн рублей на период 2019-2030.

«В ходе визита обменялись опытом и почерпнули много нового - у коллег интересный подход к работе с инвесторами. Аналогичные методы могут быть полезны и для нашей республики», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

Также Батыр Эмеевич и министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин посетили Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Это первый и лучший гастровуз России, который стал одним из 6 международных институтов Поля Бокюза.

«По поручению Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова обговорили возможность открытия филиала гастровуза в Мордовии. Планируем создать для наших студентов необходимые условия, чтобы они могли получить образование во всех сферах ресторанного бизнеса (маркетинг, логистика, финансы, управление персоналом и тд) не выезжая за пределы региона», - отметил Батыр Эмеев.