Из Мордовии отправили гуманитарную помощь для жителей Оренбуржья

Мордовия отправила гуманитарный груз пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Напомним, 5 апреля в Орске произошел прорыв земляной насыпной дамбы на Ириклинском водохранилище. В регионе действует ЧС федерального характера. Эвакуированные нуждаются в самом элементарном – предметах первой необходимости.

Помочь пострадавшим стремится вся страна. Активную помощь оказывают регионы ПФО. Не осталась в стороне и Мордовия. В короткие сроки был сформирован гуманитарный груз. Это продукты длительного срока хранения, питьевая вода, хозяйственный инвентарь, средства личной гигиены, постельные принадлежности и т.д. Работу по сбору гумпомощи координировала рабочая группа, созданная по поручению Главы Мордовии.

«Благодарю всех, кто откликнулся - предпринимателей, общественников, волонтеров, неравнодушных жителей. Мы - одна страна, своих не бросаем!» - сказал Артём Здунов.

«Стихийное бедствие всегда испытывает людей на прочность, на их умение сопереживать, помогать друг другу в трудной жизненной ситуации. И когда случилась эта беда, вся страна, в том числе и жители Республики Мордовия, объединились, чтобы помочь своим согражданам и чтобы люди могли на себе ощутить нашу поддержку и внимание», - отметила председатель правления Мордовского республиканского отделения «Российского фонда мира» Ольга Филёткина.

Поддержать оренбуржцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут все желающие через благотворительный счет Российского красного креста.

Наименование: Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест»

ИНН: 5610031626

Номер счета: 40703810029250000197

БИК: 042202824

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.