В Мордовии за лесным хозяйством будут наблюдать 11 беспилотников

По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова с рабочим визитом в Красноярском крае находится делегация республики. Заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин и проректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Мельников ознакомятся с промышленным потенциалом региона, региональной спецификой лесного хозяйства и деятельностью краевых образовательных учреждений.

«Красноярский край – это динамично развивающийся регион России с большим экономическим и социально-культурным потенциалом. Мордовия заинтересована в укреплении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. Только за прошлый год товарооборот между нашими регионами составил 1,34 млрд рублей. В планах - нарастить объемы», - отметил Батыр Эмеев на встрече с заместителем Председателя Правительства Красноярского края Алексеем Медведевым и руководителями органов исполнительной власти.

Адель Галлиуллин встретился с Министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексеем Пановым и ознакомился с работой региональной диспетчерской службы краевого Лесопожарного центра, где 144 видеокамеры следят за обстановкой в лесах. Кроме того, Алексей Панов поделился своим опытом по использованию БПЛА для обнаружения возгораний.



«В Мордовии также планируется в этом году приобрести беспилотные летательные аппараты, - рассказал Адель Галиуллин. - За счет средств Федерального бюджета будет приобретено 8 беспилотников. Всего в пользовании лесного хозяйства Мордовии будет 11 беспилотных летательных аппаратов, которые будут нам помогать не только выявлять очаги возгораний, но и обнаруживать нарушителей незаконных рубок».