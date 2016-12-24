18 апреля в Центре «Мой бизнес» РМ пройдет «День открытых дверей»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать широкий спектр услуг представителям малого и среднего предпринимательства Мордовии. Напомним, что финансовую и нефинансовую помощь бизнес получает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

18 апреля в Центре «Мой бизнес» пройдет «День открытых дверей». Без предварительной записи, в режиме реального времени субъекты МСП смогут получить консультацию по финансовому планированию или правовому обеспечению, а также ответы на другие интересующие вопросы.

Консультант поможет разработать правовые документы, организовать юридическую защиту бизнеса, подготовить финансовый план и оптимизировать расходы, а эксперты центра, имея большой опыт работы с предпринимателями и компаниями различных отраслей, предложат индивидуальные решения для бизнеса.

Консультацию могут получить как субъекты МСП, так и физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность в Мордовии.

«День открытых дверей» пройдет 18 апреля с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Московская, 14.

Для тех, кому срочная консультация нужна сегодня, могут зарегистрироваться уже сейчас, перейдя по ссылке: https://clck.ru/3A2qQE.