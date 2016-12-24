Приложение Народного фронта поможет предотвратить атаку БПЛА

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11 апреля над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата.
Для предотвращения ЧП Народный фронт разработал и запустил мобильное приложение «Радар.НФ». В случае если пользователь заметил подозрительные объекты, он может открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать в меню то, что он увидел, и нажать кнопку «Сообщить».
Приложение «Радар» можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore. Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. Также приложение позволяет отправить фотографию подозрительного объекта.
В Мордовии приложение «Радар» скачали 453 раза. Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина».
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