Приложение Народного фронта поможет предотвратить атаку БПЛА

11 апреля над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата.

Для предотвращения ЧП Народный фронт разработал и запустил мобильное приложение «Радар.НФ». В случае если пользователь заметил подозрительные объекты, он может открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать в меню то, что он увидел, и нажать кнопку «Сообщить».

Приложение «Радар» можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore. Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. Также приложение позволяет отправить фотографию подозрительного объекта.

В Мордовии приложение «Радар» скачали 453 раза. Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина».