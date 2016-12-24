Саранская телемачта включит праздничную подсветку в День космонавтики

«Спасибо, что делаете мир ярче и добрее»
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
12 апреля в честь Дня космонавтики на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Грани высотной доминанты украсят световые переливы в сине-фиолетовых тонах. Дополнит видеосценарий мерцание отдельных светодиодов, создавая эффект свечения звезд. Праздничная иллюминация будет работать с 19.00 до 23.00.
«Освоение космоса создало мощную техническую базу для развития телевещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту был выведен спутник связи «Молния», благодаря которому в 1965 году жители Дальнего Востока смогли в реальном времени посмотреть первомайский парад в Москве», - отметили в Радиотелевизионном передающем центре РМ.
Напомним, 180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение столицы Мордовии, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. Транслирует 20 каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России