Суд рассмотрит дело чамзинского уголовника за уличный грабеж на 1 миллион рублей

В Чамзинском районе республики 39-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в открытом хищении более 1 миллиона рублей у пенсионерки.

По информации МВД по РМ, 29 февраля к полицейским в Чамзинском районе обратилась 86-летняя местная жительница. Она стала жертвой неизвестного налетчика, который неожиданно напал на нее на улице и выхватил сумку, в которой находились продукты, денежные средства в сумме 1 миллион 2 тысячи рублей, паспорт и удостоверение ветерана труда.

Сотрудники уголовного розыска регионального МВД совместно с оперативниками Чамзинского отдела полиции установили причастного к совершению грабежа. Им оказался 39-летний житель райцентра, который к тому моменту только две недели назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, а в целом уже 13 раз привлекался к уголовной ответственности.

Мужчину задержали в поселке Комсомольский у приятельницы, с которой он вместе проживал. При личном досмотре у рецидивиста изъяли 60 тысяч рублей, а в ходе проведения обыска в доме сожительницы под комодом полицейские обнаружили еще 370 тысяч рублей.

Оперативники установили картину совершенного ограбления. Днем недавний зек приехал в поселок Чамзинка, и проходя мимо продуктового магазина, обратил внимание на бабушку с сумкой в руках. Предположив, что в ней может находиться кошелек с деньгами, уголовник подошел к пенсионерке и толкнул ее - пожилая женщина упала на снег, а налетчик выхватил сумку и скрылся.

С похищенным он решил ознакомиться подальше от чужих глаз - на территории кладбища. Убедившись, что рядом никого нет, он забрал из сумки деньги, а остальное закопал в снег около одной из могил, после чего поехал домой к сожительнице.

Вину в содеянном задержанный признает частично, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление вызвало общественный резонанс, в связи с эти материалы уголовного дела были переданы в СУ СК России по Республике Мордовия. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.