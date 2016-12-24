Лицеист из Мордовии стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию

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С 5 по 11 апреля в городе Псков проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В интеллектуальном состязании приняли участие 300 участников из 84 регионов страны и федеральной территории «Сириус».
Мордовию на олимпиаде представлял ученик 10 класса Республиканского лицея Алексей Марков. Он блестяще преодолел все три соревновательных тура и вошел в число сильнейших, завоевав призовое место.
«Поздравляем Алексея Маркова, его родителей и наставника - учителя обществознания Татьяну Викторовну Аксенову с этим важным достижением! Желаем новых свершений, ярких побед и покорения новых вершин», - сказала Министр образования РМ Елена Солдатова.
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