Школьники Мордовии отправились на окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО

11 апреля сборная команда Мордовии отправилась на окружной этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Она будет проходить в Перми с 12 по 14 апреля. Общественный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.



С января по март этого года школьники из Саранска и 23 районов республики соревновались за право представлять Мордовию в заключительном этапе олимпиады. Победу одержали 13 ребят. Это обучающиеся Центра образования «Тавла», саранского Лицея № 43, рузаевского Центра дополнительного образования «ЮНИТЭР» и школы поселка Ударный Зубово-Полянского района.

Они примут участие во всех номинациях интеллектуального состязания - в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, решении изобретательских задач и игре «Что? Где? Когда?».



Соревнования направлены на создание условий для интеллектуального развития обучающихся, привлечения их к научно-инновационным формам деятельности, выявления будущих специалистов в науке, цифровой экономике, инженерии.