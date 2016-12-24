Жительница Саранска стала жертвой трех криминальных «актеров»

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По информации МВД по РМ, в дежурную часть полиции в столице республики обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении у нее 849 тысяч рублей.
Полицейским женщина рассказала, что попала в мошенническую обработку сразу нескольких аферистов. В телефонном общении с ней один представлялся сотрудником компании сотовой связи, второй банковским служащим, а венчал это трио мнимый следователь СК.
Сначала потерпевшей позвонил липовый сотрудник компании сотовой связи и сообщил, что в настоящее время в связи с угрозой террористической активности проводится массовая проверка владельцев сим-карт. Женщина доверчиво продиктовала ему свои паспортные данные, что и требовалось махинаторам.
Затем к делу подключился фальшивый банкир и с помощью полученных данных убедил жительницу Саранска, что мошенники пытаются через портал Госуслуг оформить на нее кредиты. Чтобы избежать этого, следовало самой взять в банке кредитные средства и перечислить их на «защищенные депозиты».
Дама перечислила на «безопасные счета» свои сбережения в сумме 270 тысяч рублей. А затем оформила еще 7 онлайн-кредитов и более 550 тысяч рублей также «закинула» на какие-то левые реквизиты.
Чтобы жертва пребывала в полной уверенности, что все операции она осуществляет под контролем правоохранительных органов, злоумышленники вышли с ней даже на видеосвязь. По видео фальшивый сотрудник Следственного комитета попросил ее не разглашать информацию о проводимой операции и уверил, что все деньги будут возвращены после поимки аферистов.
Все женщине стало понятно, когда она обратилась за разъяснениями в местный Следственный комитет. Как оказалось, там ничего не знают о мнимом сотруднике по имени Булкин Артем Владимирович, который общался с жительницей Саранска и выдавал себя за сотрудника ведомства.
В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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