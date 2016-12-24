В Саранском студенческом общежитии полицейские задержали «дуремара»

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Сообщается, что при обследовании комнаты студенческого общежития в Саранске полицейские изъяли марихуану массой более 6 граммов. Также оперативники обнаружили гроубокс с двумя горшками с произрастающими кустами конопли.

Все это «добро» принадлежало 22-летнему студенту МГУ им. Н.П. Огарева, прибывшему в Мордовию грызть гранит науки из Пензы. Он пояснил, что семена наркосодержащего растения заказал в интернете осенью прошлого года. И культивировал коноплю для личного потребления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Ему избрали меру пресечения в качестве обязательства о явке. Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.