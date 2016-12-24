В Мордовии стартовала посевная кампания

В республике начался весенний сев. В этом году под зерновые сельскохозяйственные культуры отведено 763 тысяч га. Предприятия региона имеют все необходимое, чтобы завершить работы в срок и с соблюдением всех агротехнических норм.



По сравнению с прошлым в этом году посевная площадь выросла на 4 тысячи гектаров. Большую часть засеют весной, 518 тысяч га яровых. Это зерновые: пшеница, ячмень, кукуруза, овес, просо, гречиха. И зернобобовые: горох и чечевица. Также будут возделывать 111 тысяч га масличных и 25 тысяч га технических культур.

Под озимые в Мордовии отведено почти 156 тысяч гектаров.



«Озимые благодаря благоприятным условиям вышли из-под снежного покрова в хорошем состоянии. Половина их них уже подкормлены осенью, на другие поля удобрения будут вносится сейчас. Из запланированных 156 тысяч тонн удобрений использованы уже 80 тысяч, в апреле-мае будем завозить остальную часть. Семенами регион обеспечен на 100%. Их качество соответствует всем требованиям», - отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.



Кроме того, прошло заседание оперативного штаба Минсельхозпрода Мордовии по вопросам старта весенне-полевой кампании. На нем обсудили готовность всех районов республики к началу весенних работ, состояние сельскохозяйственной техники, меры безопасности во время пожароопасного периода.