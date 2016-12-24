Дело Ольги Кечайкиной дошло до суда

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». Женщине предъявлено обвинение в систематическом получении взяток.

Речь идет о 51-летней Ольге Кечайкиной, на момент выявления преступлений состоявшей в браке с действующим тогда министром сельского хозяйства РМ Александром Кечайкиным.

По данным следственных органов, в июле 2017 года руководитель Саранской объединенной лаборатории при личной встрече с одним из предпринимателей предложила за денежное вознаграждение выполнять незаконные действия в его пользу и осуществлять общее покровительство по своей ветеринарной линии. При этом, женщина обговорила с предпринимателем условия передачи взятки и определила характер ее «помощи».

Соответственно, в период с июля 2017 года по август 2022 года Кечайкина через подчиненных сотрудников организовала оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую предпринимателем рыбную продукцию с имеющимися ветеринарно-санитарными нарушениями. Следуя договоренности, бизнесмен в свою очередь перечислял на банковские карты в качестве взятки для Кечайкиной крупные суммы денежных средств.

В деле фигурируют взятки от двух индивидуальных предпринимателей и одного представителя, занимающихся торговлей рыбой, мясом, сырной и молочной продукцией. Общая сумма взяток от них перевалила за 2 миллиона рублей.

Деньги коммерсанты платили за ускоренное оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары без идентификации отправляемой продукции и осмотра транспортного средства на предмет соблюдения требований, а также за непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений.

Как отмечается, в ходе следствия свою вину Кечайкина признала полностью. В целях обеспечения исполнения приговора на ее дом, земельный участок и легковой автомобиль наложен арест.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.