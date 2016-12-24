В Мордовии будущие социальные предприниматели защитили свои проекты

Школа социального предпринимателя» - обучающая программа, которую Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» ежегодно проводит для поддержки начинающего и действующего социального бизнеса Мордовии. Программа реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Школа социального предпринимателя» предоставляет ценный образовательный опыт. Один из ключевых моментов программы - презентация проектов перед экспертами, что позволяет предпринимателям продемонстрировать свои идеи, приобретенные знания и навыки, а также получить полезные отзывы и рекомендации для дальнейшего развития своих социальных инициатив.

Программа этого года уже стартовала, в состав экспертов вошли директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, заместитель начальника отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Наталья Тренькаева, а также социальные предприниматели, которые уже успешно ведут бизнес.

«Рада видеть в нашем зале столько талантливых и перспективных людей. Среди желающих вступить в реестр социальных предприятий не просто предприниматели, а активные общественные деятели, способные решать социальные проблемы через бизнес. Чтобы ваше дело успешно развивалось и масштабировалось, мы предоставляем различные финансовые и нефинансовые меры поддержки, проводим тренинги, мастер-классы и обучающие программы, постоянно совершенствуя их, - отметила Елена Калачина. - «Школа социального предпринимателя» - один из проектов, который позволяет за короткий период получить много ценных знаний».

Вниманию экспертов было обращено на 25 непохожих друг на друга проектов. Многие из них были связаны с детьми и оказанием помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

К примеру, предприниматель из Саранска Дмитрий Оре владеет детской баскетбольной школой и сам тренирует ребят. На защиту своего проекта он приехал прямо с соревнований, где его подопечные заняли призовые места. Статус социального предпринимателя позволит молодому человеку в будущем пройти обучение в акселерационной программе и претендовать на грант. Финансовую поддержку от государства он планирует потратить на развитие бизнеса.

Еще один предприниматель Андрей Казаков проводит занятия для детей в детских садах и школах. Он учит их рисовать песком. Такой вид деятельности приучает ребят к усидчивости, развивает мышление, фантазию и мелкую моторику.

Некоторые представительницы прекрасной половины предпринимательства сделали выбор в пользу бьюти-индустрии. Элла Сайганова планирует трудоустраивать в своей студии красоты ребят с 14 лет. Бизнесвумен считает, что предоставление рабочих мест и одновременное обучение будут положительно сказываться на воспитании подростков. Это поможет им сформировать предпринимательскую жилку и преуспеть в профессии.

Еще один интересный проект представила Светлана Бикеева. Предприниматель открыла свою школу по футболу, где квалифицированные тренеры проводят занятия с детьми, в том числе и инклюзивные.

Сразу после презентации проекта предприниматели получили рекомендации. Чаще всего они касались перспектив развития и выбора категории социального предпринимательства. Обратная связь помогла определить сильные стороны инициатив, а также области, требующие дополнительной проработки или улучшения. Часто экспертные советы жюри становятся ключевыми для повышения жизнеспособности бизнес-модели, укрепления социального воздействия и привлечения необходимых ресурсов.