В Саранске прошло расширенное заседание Правления Российской гостиничной ассоциации

В столице Мордовии на площадке Торгово-промышленной палаты состоялось ежегодное выездное расширенное заседание Правления Российской гостиничной ассоциации (РГА). Наш регион впервые стал организатором такого мероприятия.

«Развитию сферы туризма и гостеприимства уделяется особое внимание. В республике проходят различные событийные мероприятия, которые привлекают огромное количество туристов как с других регионов, так и стран зарубежья. Это способствует загрузке гостиниц, развитию общепита. Мы активно привлекаем грантовые средства. Так, в 2023 году Мордовия по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получила 84,5 млн рублей из федерального бюджета», - подчеркнул и. о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.

Он добавил, что работа над увеличением турпотока продолжена и в текущем году. Развиваются гостиницы и туристическая инфраструктура, а расширенное заседание поможет укрепить сотрудничество с Российской гостиничной ассоциацией. Стоит отметить, что РГА объединяет гостиницы и иные средства размещения, а также производителей товаров и услуг для них.

«Мы хотим встретиться с отельерами и представителями власти Республики Мордовия, курирующие сферу туризма, что необходимо для налаживания совместной работы, - отметил президент РГА Геннадий Ламшин. - Для нас важно наладить нормативно-правовое регулирование и систему классификации гостиниц, которая постоянно обновляется. Также обсудим текущее состояние и перспективы развития отрасли. На особом контроле вопросы безопасности для посетителей гостиниц».

Для дальнейшего развития и укрепления партнерства состоялось значимое событие - подписание Соглашения о сотрудничестве между Российской гостиничной ассоциацией и Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.