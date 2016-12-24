Над территорией Мордовии сбили два беспилотника

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы».