Над территорией Мордовии сбили два беспилотника

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные службы».
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