Учителем года в Саранске названа Елена Журавлева из школы №27

«Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
10 апреля во Дворце культуры столицы Мордовии состоялась торжественная церемония подведения итогов муниципального конкурса «Учитель года - 2024» .
Саранский градоначальник Игорь Асабин в телеграм сообщил имя обладательницы почетного титула.
«По результатам муниципального конкурса победителем стала Елена Васильевна Журавлева - учитель биологии средней общеобразовательной школы №27.
Поздравляем Елену Васильевну с победой!
Она продолжит участие в конкурсе за право называться лучшим учителем Республики Мордовия и будет представлять городской округ Саранск».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии