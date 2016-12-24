Учителем года в Саранске названа Елена Журавлева из школы №27

10 апреля во Дворце культуры столицы Мордовии состоялась торжественная церемония подведения итогов муниципального конкурса «Учитель года - 2024» .

Саранский градоначальник Игорь Асабин в телеграм сообщил имя обладательницы почетного титула.

«По результатам муниципального конкурса победителем стала Елена Васильевна Журавлева - учитель биологии средней общеобразовательной школы №27.

Поздравляем Елену Васильевну с победой!

Она продолжит участие в конкурсе за право называться лучшим учителем Республики Мордовия и будет представлять городской округ Саранск».