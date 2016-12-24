Лицеисты Мордовии завоевали 3 диплома Всероссийской олимпиады по экологии

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С 5 по 10 апреля в городе Нальчик проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В интеллектуальном соревновании приняли участие 279 учеников 9-11 классов из 81 субъекта страны и федеральной территории «Сириус».
Юные экологи состязались в теоретических знаниях, а также защищали свои авторские проекты.
По итогам олимпиады представители Республиканского лицея завоевали 3 диплома. Победителем стала десятиклассница Анна Скородумова. Призерами – ученица 9 класса Надежда Клементьева и ученица 11 класса Анастасия Орехова.
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