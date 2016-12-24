Глава республики провел рабочую встречу с главным судебным приставом Мордовии

10 марта Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия Александром Пеунковым. Был представлен доклад о деятельности регионального Управления ФССП, также обсуждались задачи на текущий период.

В минувшем году на исполнении в структурных подразделениях службы находилось свыше 500 тысяч исполнительных производств – это превышает предыдущий показатель почти на 22 тысячи.

Александр Пеунков отметил, что по итогам прошедшего периода в бюджетную систему страны перечислено более 523 млн рублей, из них 360 млн рублей – это налоги.

«Положительных результатов удалось добиться по социально значимым категориям исполнительных производств. В частности, в пользу детей перечислено свыше 428 млн рублей алиментов. Более 26 млн рублей взыскано задолженности по заработной плате – по этой категории показатели снижаются в связи с тем, что в республике в целом уменьшаются объемы несвоевременно выплачиваемых работодателями зарплат», - рассказал главный судебный пристав Мордовии.

Сотрудниками Управления в минувшем году был обеспечен установленный порядок проведения свыше 11 тысяч судебных заседаний. Существенная работа ведется ведомством в рамках контроля деятельности коллекторских организаций – от граждан за год поступило более 130 жалоб на неправомерные действия таких организаций.

Было отмечено, что по итогам работы в минувшем году УФССП республики стало победителем смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов» среди регионов страны в своей категории.

Глава Мордовии положительно оценил работу регионального Управления ФССП. Он отметил, что необходимо продолжать работать в тесном взаимодействии с уполномоченными органами и реализовывать меры по повышению эффективности деятельности.