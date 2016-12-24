В Мордовии 79-летний водитель иномарки госпитализирован в результате ДТП с грузовиком

По информации Госавтоинспекции республики, 9 апреля в Краснослободском районе в 20.00 на участке автодороги М-5 «Урал» 79-летний водитель автомашины «Ниссан Тиида» (стаж с 1976г.) при выезде со второстепенной автодороги на главную, не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес Бенц 817D» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан Тиида» с различными травмами госпитализирован в Краснослободскую ЦРБ, у него взята кровь на анализ. Водитель грузовика трезв.