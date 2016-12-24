Самозанятых Мордовии научат успешнее продавать свои изделия на маркетплейсах

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» организует еще один мастер-класс. В особенностях продаж на маркетплейсах и аудите магазинов действующих продавцов на этот раз вместе с экспертом будут разбираться самозанятые региона.

Бесплатное занятие состоится благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Семинар поможет производителям товаров собственного производства, которые размещают продукцию на маркетплейсах, но зарабатывают на этом недостаточно. Они смогут поднять уровень продаж и стать конкурентоспособными на торговых интернет-площадках.

Спикером и модератором семинара выступит федеральный эксперт с опытом работы на 11 российских и зарубежных маркетплейсах Алина Гончаренко. В послужном списке эксперта свыше пяти тысяч учеников из более чем 20 регионов страны.

Алина Гончаренко научит самозанятых, как правильно, а самое главное, эффективно продавать товары собственного производства на популярнейших маркетплейсах.

Тренинг будет проводиться в формате практического воркшопа: самозанятые придут на семинар со своими товарами и идеями, а спикер создаст индивидуальную стратегию роста для каждого конкретного участника.

Практический семинар для самозанятых состоится 23 апреля в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, пом. 2.

Телефон «горячей линии»: 24-77-77.

Оставить заявку на участие в семинаре можно по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/seminar-marketpleysy-v-voprosakh-i-otvetakh/