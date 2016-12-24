МГУ им. Н.П. Огарева получит 80 миллионов рублей на исследования в области микроэлектроники

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Российский научный фонд подвел итоги конкурса грантов на проведение ориентированных и прикладных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента РФ в научно-технологической сфере по направлению «Микроэлектроника». Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева — в числе победителей.
В конкурсе грантов в области производства полупроводниковых всего 5 победителей. Участие в нем приняли сотрудники института электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева, а именно команда под руководством доцента кафедры электроники и наноэлектроники, кандидата технических наук Николая Беспалова.
Теперь университет займется реализацией сразу двух проектов: разработкой аппаратно-программного комплекса для определения параметров тиристоров при электрических переходных процессах включения при повышенной скорости нарастания тока в открытом состоянии, а также разработкой установки для измерения теплового сопротивления силовых полупроводниковых приборов таблеточной конструкции.
Финансирование двух проектов составит 84 млн рублей за три года — с 2024 по 2026. 4 млн из общего бюджета — софинансирование от индустриального партнера вуза ПАО «Электровыпрямитель».
«Дмитрий Байков руководит кафедрой электроники и наноэлектроники всего несколько месяцев, а результаты впечатляющие! А в целом это еще один пример отличного взаимодействия университета с индустрией не только в образовании, но и в науке. Вдвойне приятнее, что такую серьезную задачу мы будем решать в интересах предприятия из Мордовии», — подчеркнул директор департамента науки и технологий МГУ ии. Н.П. Огарева Анатолий Лысяков.
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