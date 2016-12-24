В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли с трудоустройством ветерану СВО

По информации регионального филиала фонда, житель Саранска Максим Кочетков принимал участие в СВО в качестве добровольца. Служил гранатометчиком на Запорожском направлении.



После демобилизации был взят на персональное сопровождение в филиал фонда «Защитники Отечества». При содействии социального координатора Людмилы Войновой молодой человек получил ветеранское удостоверение, а также стал активным участником мероприятий. Максим посещает выставки, концерты, участвовал в дайвинговых погружениях, посещал горнолыжный центр «Каменка», тактические игры «Лазертаг», танцевальные мастер-классы и является игроком команды «Защитники» в интеллектуальной игре квиз.



В начале апреля соцкоординатор помогла Максиму с трудоустройством в одно из популярных предприятий общественного питания. При содействии сотрудницы молодой человек заполнил анкету, успешно прошел собеседование и получил медицинскую книжку. Ветеран уже приступил к рабочим обязанностям.



«Первый рабочий день пролетел незаметно, - признался Максим. - Мне очень нравилась работа, я быстро влился в коллектив. Кто-то говорит, что его жизнь разделилась на «до» и «после» спецоперации, а моя жизнь круто изменилась после открытия фонда «Защитники Отечества». Сотрудники фонда проводят огромную работу по возвращению ветеранов к мирной жизни, и это великое, благое дело!»