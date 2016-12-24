Парень из Саранска поставил в квартире нарко-чулан

Суд в столице Мордовии вынем приговор 26-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков и организацию притона для потребления «дури».

По информации МВД по РМ, молодой человек с марихуаной попался полицейским около торгового центра по улице Косарева в Саранске еще весной 2022 года. В его квартире правоохранители нашли еще 25 граммов наркотиков растительного происхождения и некий «чулан» для выращивания сырья, а также различные предметы из арсенала нелегального дымокура.

В ходе дознания выяснилось, что марихуану он периодически использовал «по назначению» вместе с приятелем на квартире своей бабушки, когда та находилась за городом. Это стало основанием для предъявления ему обвинения в содержании наркопритона. Свою вину в совершенных преступлениях молодой человек признал полностью.

В июле 2022 года его уголовное дело было направлено в суд. Однако в дальнейшем фигурант стал скрываться от судебных органов и покинул территорию Мордовию. В сентябре 2022 года он был объявлен в федеральный розыск.

9 февраля этого года беглец был задержан сотрудниками уголовного розыска в Краснослободском районе, куда он приехал к родственникам с помощью сервиса поиска попутчиков. Как оказалось, последние несколько месяцев товарищ проживал в Липецкой области.

Приговором суда криминальному «ботанику» дали 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.