В Мордовии встретят «Паровоз Победы»

Репортер

Ретро-состав посетит 11 крупнейших станций Куйбышевской железной дороги. В Рузаевку «Паровоз Победы» во главе с легендарной «Лебедянкой» прибывает 3 мая в 9:00. 

В состав включены пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой, в том числе времен Великой Отечественной войны. Среди самых интересных экспонатов - советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах.

Гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальной техникой. А также поучаствовать в реконструкции, которая воссоздаст атмосферу 1945 года: встреча вернувшихся с фронта солдат и праздничный концерт. Можно будет увидеть выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и стать участником акции «Георгиевская лента».

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