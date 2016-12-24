В Мордовии встретят «Паровоз Победы»

Ретро-состав посетит 11 крупнейших станций Куйбышевской железной дороги. В Рузаевку «Паровоз Победы» во главе с легендарной «Лебедянкой» прибывает 3 мая в 9:00.



В состав включены пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой, в том числе времен Великой Отечественной войны. Среди самых интересных экспонатов - советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах.



Гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальной техникой. А также поучаствовать в реконструкции, которая воссоздаст атмосферу 1945 года: встреча вернувшихся с фронта солдат и праздничный концерт. Можно будет увидеть выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и стать участником акции «Георгиевская лента».