В Мордовии серийный уличный грабитель получил 7 лет неволи

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Чамзинском районе суд вынес приговор рецидивисту со стажем. Ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина обвинялся в грабеже и разбое.  

Следствие установило, что трудившийся в Чамзинском районе разнорабочим житель Самарской области около 7 часов утра 26 сентября прошлого года на улице в  Саранске сорвал с плеча ранее незнакомой 43-летней женщины сумочку и скрылся с места происшествия.  По дороге налетчик забрал из кошелька 200 рублей, а остальное все выбросил.

Через несколько дней, 2 октября, в поселке Комсомольский он напал  на незнакомую 16-летнюю школьницу, схватив ее за волосы и угрожая кирпичом,  потребовал передать ему мобильный телефон. Девочка смогла вырваться и убежать от него. Но телефон остался в руках у грабителя.

На следующий день уже в Саранске неугомонный злоумышленник ударил на улице кирпичом 60-летнюю потерпевшую и вырвал у нее сумочку. Добыча в этот раз оказалась существенная - более 10 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось вычислить и задержать преступника. По приговору суда он 7 лет проведет в колонии особого режима.

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