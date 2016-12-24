В Ардатове обсудили проект благоустройства городского пляжа

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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Жители города Ардатов обсудили план благоустройства пляжной зоны на берегу реки Алатырь. Дискуссия прошла в районном доме культуры, к ней присоединились все неравнодушные горожане разных возрастов.
Марина Новоселова продемонстрировала проект благоустройства. Прозвучали предложения построить на территории пляжа детскую площадку, разместить торговые точки и предусмотреть парковку, подумать о дополнительном освещении и оборудовании мангальной зоны.
Мероприятие прошло в рамках подготовки конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Напомним, Ардатовский район - активный участник проекта «Формирование комфортной городской среды». За 5 лет в Ардатове преобразились 4 четыре общественных пространства - городской парк, Базарная площадь, участок улицы Ленинская и сквер на переулке Толстого.
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