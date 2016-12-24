В Мордовии пожилой водитель погиб в ДТП

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По информации Госавтоинспекции республики, 8 апреля в Большеберезниковском районе в 00.30 на дороге близ села Шугурово 66-летний водитель автомашины «Шевроле Нива», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, труп направлен в морг, назначены экспертизы.
57-летняя пассажирка авто с различными травмами госпитализирована в Комсомольскую ЦРБ.
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