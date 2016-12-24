В Старошайговском районе начался капитальный ремонт школы

В селе Новотроицкое Старошайговского района стартовал капитальный ремонт школы. Пока ученики продолжат учебу в Мельцанской средней школе. Но уже новый учебный год ребята начнут в обновленном здании - ремонт будет завершен к 1 августа.

Работы ведутся по программе «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».

За 2 года по президентской программе в Мордовии обновили 32 учебных здания. В 2024 году в ее рамках будет отремонтировано еще пять учреждений - саранская школа №24, Кемлянская, Поселковская, Ичалковская и Старошайговская школы.