В Саранске ямочный ремонт дорог развернулся сразу на нескольких улицах

«Ямочный ремонт идет во всех районах Саранска. Подрядные организации вышли с наступлением благоприятных погодных условий. Работа идет по улицам Васенко, Невского, Серова, Республиканская, также в рабочем поселке Ялга по улице Пионерская», - рассказал начальник отдела по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Юрий Косолапов.

В перечень улиц с ведущимся ямочным ремонтом градоначальник Игорь Асабин в своем сообщении в телеграм также включил ул. Советскую, Лямбирское шоссе, ул. Большевистскую, ул. Демократическую и ул. Полежаева.

Ремонт проходит в два этапа - сначала срезается около 6 см верхнего покрытия дороги, затем асфальт укладывается вручную и уплотняется дорожными катками.

В этом году в столице республики планируют выполнить ямочный ремонт площадью 40 тыс. кв. метров. В свою очередь, 14 дорожных организаций приведут в порядок по гарантии 159 участков автомобильных дорог общей протяженностью 124 км. За счет субсидии из дорожного фонда региона отремонтируют 11 участков общей протяженностью 5 км.