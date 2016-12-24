В Саранске оперативники уголовного розыска задержали грабителя, напавшего на женщину в лифте

По информации МВД по РМ, в ночь на 5 апреля в дежурную часть саранского отдела полиции обратилась 32-летняя местная жительница, ставшая жертвой грабежа.

По словам потерпевшей, вечером она возвращалась из магазина, и подойдя к своему дому по улице Косарева, заметила незнакомого мужчину. Тот следом за ней зашел в подъезд, а затем и в лифт. Находясь в кабине, злоумышленник стал наносить женщине побои, после чего сорвал с нее браслет и цепочку, а также отобрал «Айфон 14 Про Макс».

С добычей, которая потянула на 160 тысяч рублей, налетчик скрылся с места преступления.

По приметам потерпевшей был составлен фоторобот. В рамках проводимых оперативных мероприятий, а также судебных экспертиз личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний местный житель.

Мужчина был задержан в течение дежурных суток на одной из улиц города сотрудниками Управления уголовного розыска регионального МВД совместно с оперативниками УМВД России по го Саранск.

Выяснилось, что цепочку злоумышленник случайно обронил в лифте, а смартфон выбросил по пути. В последующем полицейские нашли его неподалеку от места совершения преступления. Похищенный браслет изъят.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за грабеж, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.