В Саранске временно сменился телефонный номер ЕДДС

Об этом сообщила городская Администрация.

«По техническим причинам временно изменился телефонный номер ЕДДС г.о. Саранск.



Позвонить можно по номеру - 24-07-08».



О переходе на прежний номер телефона Единой дежурно-диспетчерской службы мэрия сообщит дополнительно.