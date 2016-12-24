В Саранске временно сменился телефонный номер ЕДДС

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Об этом сообщила городская Администрация.
«По техническим причинам временно изменился телефонный номер ЕДДС г.о. Саранск.
Позвонить можно по номеру - 24-07-08».
О переходе на прежний номер телефона Единой дежурно-диспетчерской службы мэрия сообщит дополнительно.
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