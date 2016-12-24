Благодаря нацпроекту субъекты МСП Мордовии научатся правильно создавать свой интернет-магазин

Минэкономики РМ совместно с Центром «Мой бизнес» организует для предпринимателей практический семинар по росту продаж на маркетплейсах и аудиту магазинов действующих продавцов.

Бесплатное занятие для представителей малого и среднего бизнеса стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Практический семинар поможет предпринимателям узнать как стартовать на топовых маркетплейсах, правильно выбирать товар и не допустить ошибок, которые делают 90% начинающих продавцов при создании магазина.

Спикером и модератором семинара выступит федеральный эксперт с опытом работы на 11 российских и зарубежных маркетплейсах Алина Гончаренко. В ее послужном списке свыше пяти тысяч учеников из более чем 20 регионов страны.

Алина Гончаренко будет работать с конкретными товаром участников семинара, анализировать идеи для запуска и искать точки роста действующих продавцов.

Практический семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится 22 апреля 2024 года в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, пом. 2.

Телефон «горячей линии»: 24-77-77.

Оставить заявку на участие в семинаре можно по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/seminar-marketpleysy-mbrm/

В Минэкономики РМ отмечают, что количество мест ограничено.