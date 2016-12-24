В рамках программы «Светлый город» в Саранске заменят около 2 тысяч светильников

«Будьте человечнее и внимательнее к запросам горожан»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«Проводим модернизацию сетей наружного освещения городского округа Саранск в рамках программы «Светлый город».
Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Горсвет» проводит строительство и реконструкцию освещения. Программа позволит заменить около 2000 светильников и 25 км. кабеля. Замена устаревших лампочек на более энергоэффективные LED-светильники позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию и снизить нагрузку на городскую энергосистему.
Хочу отметить, что при обновлении наружного освещения в Саранске будет использоваться продукция кабельных производителей и светотехнических предприятий Мордовии. Этот принципиальный подход способствует поддержке местных производителей, а также гарантирует качество и надежность используемых материалов».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России