В рамках программы «Светлый город» в Саранске заменят около 2 тысяч светильников

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Проводим модернизацию сетей наружного освещения городского округа Саранск в рамках программы «Светлый город».

Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Горсвет» проводит строительство и реконструкцию освещения. Программа позволит заменить около 2000 светильников и 25 км. кабеля. Замена устаревших лампочек на более энергоэффективные LED-светильники позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию и снизить нагрузку на городскую энергосистему.

Хочу отметить, что при обновлении наружного освещения в Саранске будет использоваться продукция кабельных производителей и светотехнических предприятий Мордовии. Этот принципиальный подход способствует поддержке местных производителей, а также гарантирует качество и надежность используемых материалов».