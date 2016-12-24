Свидание с бывшей женой стоило жителю Мордовии автомобиля

Судебные приставы республики исполнили решения районных судов о конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей.

Как сообщается, один из нарушителей - житель Саранска, он сел за руль нетрезвым уже имея судимость за пьяное вождение. Под спиртными парами водитель не справился с управлением и совершил ДТП, имея в крови 1,3 промилле алкоголя. Мужчина признал свою вину и был привлечен к уголовной ответственности. Его автомобиль «Ниссан Кашкай» был конфискован в пользу государства.

Еще один нетрезвый водитель, владелец автомобиля «ВАЗ 21121», спешил на встречу со своей бывшей супругой. Поздно вечером девушка позвонила и попросила его о встрече. Мужчина согласился, так как хотел еще раз пообщаться со своей бывшей избранницей. Житель Мордовии сел за руль и попался на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он был арестован на 10 суток и лишен водительских прав на 2,5 года.

Машина незадачливого автомобилиста также была конфискована в пользу государства.