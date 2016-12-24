В Мордовии проведут антинаркотическую акцию «Чистое поколение-2024»

В Мордовии с 8 по 17 апреля будет проводится мероприятия межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Чистое поколение – 2024». Она направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление, пресечение и раскрытие фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков.

На территории региона акция проводится МВД по РМ во взаимодействии с региональными органами власти - Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством спорта, Госкомитетом по делам молодежи.

В рамках акции будут проведены антинаркотические акции, начнут работать информационно-образовательные площадки в учебных заведениях, пройдут оперативные и рейдовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании и наркопреступности в подростковой и молодежной среде.