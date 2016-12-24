В Саранске15 семей ветеранов СВО посетили премьеру спектакля «Люди журавлиной дороги»

Премьера спектакля по пьесе Василия Брыжинского состоялась 7 апреля в Русском драматическом театре в Саранске. При содействии филиала фонда «Защитники Отечества» ее посетили 15 семей ветеранов спецоперации.



Название спектакля связано с древним эрзянским поверьем, будто люди произошли от священной птицы, чей след навечно запечатлен в небе созвездием журавлиной дороги, где у каждого человека есть своя звезда, освещающая жизненный путь. Постановка глазами режиссера Николая Большакова рассказывает о всепобеждающей силе любви, о том, как, несмотря на жизненные трудности, остаться человеком.



«Замечательный спектакль, - поделилась впечатлениями супруга ветерана СВО Светлана Беликова. - В нем рассказывается о силе любви, которая сейчас необходима каждому бойцу, находящемуся вдали от семьи. Спасибо фонду «Защитники Отечества» за возможность посещать такие мероприятия!»