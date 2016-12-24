В Ичалковском районе в водоеме села Лобаски нашли утопленника

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Как сообщает Следственный комитет по РМ, утром 5 апреля в водоеме в селе Лобаски Ичалковского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 45-летнего местного жителя.
По данному факту следователями организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства случившегося. С целью определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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