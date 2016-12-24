В Ичалковском районе в водоеме села Лобаски нашли утопленника

Как сообщает Следственный комитет по РМ, утром 5 апреля в водоеме в селе Лобаски Ичалковского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 45-летнего местного жителя.

По данному факту следователями организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства случившегося. С целью определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.