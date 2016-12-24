В Мордовии объявили о начале пожароопасного сезона в лесах

С 8 апреля в лесах Мордовии начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ первый заместитель Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Иван Новиков подписал 5 апреля.

Минлесхоз республики напоминает, что в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стеклянные бутылки, банки и др.

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных специально для этого местах

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

При обнаружении лесных пожаров необходимо обратиться в Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50 или Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.