В УФСИН по РМ прошел конкурс чтецов Священного Корана среди осужденных

В исправительной колонии № 12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошел конкурс чтецов Священного Корана среди осужденных мусульманского вероисповедания.

Организаторами Конкурса выступали Центральное духовное управление мусульман РМ и УФСИН по РМ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Как отмечается, целью конкурса является мотивирование осужденных к исправлению и самосовершенствованию путем получения духовных знаний, утверждение уважительного отношения к личности и государству посредством осмысления универсальных заповедей Священного писания.

Такие конкурсы также способствуют формированию добрососедских отношений между представителями традиционных религий и людей разных национальностей, недопущению проникновения в места лишения свободы идей радикального и экстремистского толка.

Конкурс проводился по 2 номинациям.

В номинации «Правильное чтение текста Священного Корана на языке оригинала» первое место занял Ахмед Абдельфаттах, второе – Арсен Джалалов, третье – Акбарджон Туланбоев.

Вторая номинация – «Исполнение Азана (призыв к молитве)». Здесь места распределились следующим образом: первое место – Равшанбек Хомидов, второе – Жахонгир Тоиров, третье – Бексултан Абжапаров.

В завершение мероприятия конкурсантам были вручены почетные грамоты участников, а победителей наградили дипломами и ценными подарками: Коранами и подарочными наборами.