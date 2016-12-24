Безработная жительница Саранска набрала пять кредитов, чтобы отдать все деньги мошенникам

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Очередная жительница Мордовии стала жертвой обмана со стороны дистанционных аферистов. 44-летнюю безработную даму из Саранска по телефону обрабатывали аж четверо жуликов, представлявшихся поочередно работником компании сотовой связи, оператором портала Госуслуг, сотрудником банка и следователем.
По информации МВД по РМ, потерпевшая попалась на распространенную уловку махинаторов, сообщавших о рисках для ее финансов. Дескать, злоумышленники могут увести со счетов все ее деньги и повесить на нее кредиты.
Рецепт спасения от мнимой напасти предлагался хорошо знакомый по всем мошенническим атакам – следовало самой оформить кредиты и все полученные деньги вместе с имеющимися сбережениями перечислить на безопасные резервные счета.
По указанию аферистов, женщина взяла в банках пять кредитов и перевела на сторону почти миллион рублей. Вместе со своими накоплениями она перечислила на неизвестные счета в общей сложности 1 миллион 261 тысячу рублей.
Во время обмана мошенники все время поддерживали телефонную связь с жертвой. Женщина поняла, что связалась с жуликами, когда она не смогла сделать очередной перевод из-за блокировки карты. Потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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