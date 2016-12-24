Благодаря нацпроекту самозанятые Мордовии смогут освоить на мастер-классе нюансы фотоискусства

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» объявляет набор на мастер-класс по фотографии. Как отмечается, занятия для самозанятых проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и будут совершенно бесплатными.



Своим опытом на мастер-классе поделится известный в регионе фотограф, который работает в индустрии более 10 лет и не раз становился лауреатом престижных премий в области фотографии.



Приятным сюрпризом для участников мастер-класса станет историческая локация для снимков, где будет проходит занятие.

Самозанятые, желающие принять участие в бесплатном мастер-классе могут до 23 апреля подать заявку по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/master-klass-po-fotografii/

Мастер-класс пройдет 25 апреля.