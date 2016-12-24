В Саранске у легковушки при движении разорвалось колесо

По информации Госавтоинспекции республики, 5 апреля в Саранске в 20.15 на ул. Коммунистической 19-летний водитель автомашины «Лада Приора» (стаж у молодого человека с 2023 года), по предварительным данным, в результате разрыва переднего правого колеса при движении со стороны пр. Ленина в направлении ул. Володарского совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием авто на проезжую часть автодороги.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка легковушки с различными травмами доставлялась в Республиканскую клиническую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

Водитель трезв, в отношении него составлен протокол за управление т/с с технической неисправностью.